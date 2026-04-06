Алиханов рассказал о предоставляемых фармэкспортерам мерах поддержки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минпромторг и торговые представительства России за рубежом предоставляют российским фармацевтическим экспортерам консультативную и информационную поддержку для выхода на новые рынки, проводят поиск заинтересованных партнеров и бизнес-миссии, а также информируют о регуляторных требованиях фармрынков иностранных государств. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Для развития экспорта наше министерство совместно с аппаратом торговых представительств РФ в зарубежных странах постоянно оказывает консультативную и информационную поддержку российским фармацевтическим экспортерам по вопросам выхода на зарубежные рынки, проводит поиск заинтересованных бизнес-партнеров, проводит бизнес-миссии с участием представителей российских и иностранных органов власти и коммерческих структур», — сказал министр.
По словам Алиханова, такие меры позволяют проводить содержательные деловые встречи, предоставляя компаниям подробную информацию как о коммерческих аспектах сотрудничества, так и о регуляторных требованиях к регистрации и сертификации продукции на территории иностранных государств. Такие бизнес-миссии были, например, организованы в прошлом году в ЮАР и Малайзию.
Кроме того, на базе госинформсистемы промышленности в тестовом режиме запущен сервис, где можно узнать о предъявляемых требованиях фармацевтических рынков зарубежных стран.