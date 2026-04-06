Эксперт Кермедчиева: в РФ объемы продаж через маркетплейсы удвоятся к 2030 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Объемы продаж через маркетплейсы к 2030 году увеличатся в России в 2−2,6 раза. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, эксперт АТЭР Наталия Кермедчиева.
«По прогнозам к 2030 году маркетплейсы вырастут еще в 2−2,6 раза. Сейчас если взять весь объем ретейла, то онлайн-ретейл в деньгах будет занимать порядка 26%. Внутри этих 26% — маркетплейсы, которые занимают 62%», — сказала Кермедчиева.
По ее словам, к концу 2026 года доля онлайн продаж может увеличиться в России с 26% до 29%.