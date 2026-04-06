«Агроэкспорт»: Россия обновила рекорд по экспорту шампиньонов в 2025 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия в 2025 году обновила исторический рекорд по экспорту свежих шампиньонов. Поставки увеличились на 20% в натуральном и на 42% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом, до более 9,4 тыс. тонн на $10,5 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
Уточняется, что ранее максимум был зафиксирован в 2022 году — поставки составили около 7,9 тыс. тонн на $9,2 млн.
В число крупнейших импортеров шампиньонов из России в 2025 году в стоимостном выражении вошли Белоруссия (около $6,5 млн), Казахстан (около $1,7 млн), Грузия (более $600 тыс.), Узбекистан (более $600 тыс.), Киргизия (около $550 тыс.).
В целом в 2025 году Россия поставляла шампиньоны в более чем 45 стран мира.