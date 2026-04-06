Nikkei: импорт нефти в Японию в марте упал на 30%

В апреле объемы японских закупок нефти по трассам в обход Ормузского пролива составят только 20% от прошлогодних показателей за этот же период, однако правительство рассчитывает довести этот объем до 60% уже к маю. Планируется также расширение поставок из США, а также из Азербайджана. Дефицит будет покрываться за счет стратегических резервов — их постепенную продажу оптовикам местные власти начали еще в середине прошлого месяца. Япония имеет запасы нефти, соответствующие ее потребностям в течение 254 дней.