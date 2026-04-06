Nikkei: импорт нефти в Японию в марте упал на 30%

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Японские компании в марте импортировали нефти на 30% меньше, чем в феврале, это стало самым большим сокращением с 2013 года, когда соответствующую статистику начали вести по нынешней методологии. Падение закупок оказалось более крупным, чем во время вспышки коронавируса в 2020 году, сообщила ведущая экономическая газета страны Nikkei.
В апреле, согласно расчетам газеты, импорт нефти в Японию сократится более чем на 40% по сравнению с уровнем в феврале, если Ормузский пролив будет по-прежнему заблокирован.
Тем не менее, правительство Японии считает, что сможет полностью удовлетворить внутренние потребности в нефти по крайней мере до начала будущего года, сообщает национальное общественное телевидение. По данным его источников, сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов.
В апреле объемы японских закупок нефти по трассам в обход Ормузского пролива составят только 20% от прошлогодних показателей за этот же период, однако правительство рассчитывает довести этот объем до 60% уже к маю. Планируется также расширение поставок из США, а также из Азербайджана. Дефицит будет покрываться за счет стратегических резервов — их постепенную продажу оптовикам местные власти начали еще в середине прошлого месяца. Япония имеет запасы нефти, соответствующие ее потребностям в течение 254 дней.