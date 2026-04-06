В Омске вновь началась «Монетная неделя»

В Омске начался весенний этап традиционной акции «Монетная неделя», которая продлится до 18 апреля. Ее целью снова станет вернуть накопившиеся у граждан монеты в общий денежный оборот.
«У каждого из нас дома есть “забытые сокровища”: мелочь в ящиках комода, тяжелые копилки или горсть монет на дне сумки. Но эти деньги могут снова начать работать. Обмен простой: принесите монеты в офис банка или магазин-партнер, а взамен получите банкноты или зачислите сумму на карту. Главное преимущество — отсутствие комиссии за обмен», — отметила заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.
Узнать адреса пунктов приема монет можно на сайте монетнаянеделя.рф. При этом есть важное условие: принимают там только монеты, которые ныне в обращении.
Напомним, во время прошлой акции жители области обменяли монет почти на 3,4 млн рублей.