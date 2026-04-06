Главный теплоисточник Канского округа открыл двери для ребят из Чечеульской школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Канской ТЭЦ прошла ознакомительная экскурсия для старшеклассников Чечеульской средней школы. 11 старшеклассников, которые находятся в процессе выбора профессии, своими глазами увидели, как устроен крупнейший теплоисточник города Канска.
Ребят встретил и провел для них экскурсию инженер по наладке и испытаниям энергетического оборудования производственно-технического отдела (ПТО) Вячеслав Малашонок.
Специалист рассказал и показал школьникам, как на предприятии вырабатывается тепло и электроэнергия, подробно объяснил принципы работы энергоблоков и погрузил в историю станции, которая ведёт свой отсчёт с 1953 года. Сегодня Канская ТЭЦ обеспечивает теплом 96% жителей Канска. В 2025 году станция выработала 140 тыс. кВт*ч электрической энергии и 614 тыс. Гкал тепла. Именно стабильная и надежная работа предприятия обеспечивает комфорт в домах жителей Канска и помогает улучшать экологию города.
С 2020 года в восточной столице Красноярского края проходит масштабное обновление системы теплоснабжения, инвестиции в которое уже превысили 1,3 млрд рублей. За это время в городе закрыто 11 неэкологичных котельных, нагрузку которых приняла на себя ТЭЦ и новые автоматизированные объекты. Это позволило на 1500 тонн в год сократить выбросы. Обо всем этом сотрудники Канской ТЭЦ рассказали школьникам. Отдельное внимание во время экскурсии было уделено возможностям, которые дает работа в энергетике. Корпоративное обучение, система наставничества позволяют молодым специалистам максимально быстро погрузиться в профессию и стать профессионалами высокого класса.
Общее впечатление старшеклассников, которым они поделились после экскурсии — мощное чувство единства, ответственности и силы, объединяющее всех сотрудников станции и важность той работы, которые выполняют энергетики. Как признались ребята, посещение Канской ТЭЦ стало для них погружением в удивительный мир энергетики, которое не только расширило их знания, но и вдохновило на выбор профессии в одной из стратегических отраслей экономики.
Отметим, формирование интереса к инженерным и рабочим специальностям — отдельное направление системной работы СГК и Фонда Мельниченко. В Красноярском крае реализуются такие проекты для школьников и студентов, как «Профклассы. ФМ», «Профкоманды ФМ». В рамках федерального проекта «Профессионалитет» СГК и Фонд Мельниченко совместно с Министерством образования Красноярского края открыли в 2022 году учебный кластер топливно-энергетического комплекса на базе ссузов региона.