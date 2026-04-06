Две пенсии сразу: российский депутат назвал категории получателей

В России действует правило «один человек — одна пенсия», однако для ряда категорий предусмотрены исключения. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, право на две выплаты есть у инвалидов вследствие военной травмы. Они могут получать государственную пенсию по инвалидности через силовые ведомства и одновременно страховую пенсию по старости при наличии стажа.
Аналогичный механизм действует для военнослужащих-контрактников после увольнения, если они работали на гражданке и достигли пенсионного возраста.
Отдельно выделены родители погибших военнослужащих. Им положена пенсия по потере кормильца вместе со страховой или социальной выплатой. Такое же правило распространяется на семьи космонавтов.
В перечень также входят участники Великой Отечественной войны, если их инвалидность не связана с боевыми действиями, а возникла по другим причинам.
Для оформления второй пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд России и подтвердить основания документами. В отдельных случаях гражданин может выбрать одну из выплат, если законом предусмотрена альтернатива.
При этом заявление на назначение пенсии по старости рекомендуется подавать за месяц до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
После выхода на пенсию гражданин вправе продолжать работать — ограничений в Трудовом кодексе не предусмотрено.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или лично в отделении Социального фонда. Для оформления потребуются паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие стаж — трудовая книжка, справки о предпринимательской деятельности или сведения из службы занятости.
