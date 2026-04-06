На руднике «Скалистый» создана основа для дальнейшего вскрытия запасов Октябрьского месторождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» объявила о завершении важного этапа развития шахты «Глубокая» рудника «Скалистый». На глубине более полутора километров построена сбойка разведочной выработки (РВ-3).
Это своего рода «подземное шоссе», по которому добытая руда будет транспортироваться к стволам для подъема на поверхность. Строительство шло в течение 22 месяцев. За это время была построена выработка протяжённостью 1620 м и объемом 36 900 куб м. Общий объем попутно добытой руды составил 68 500 тонн. Для ускорения работы горняки двигались навстречу друг другу с двух разных стволов.
Вице-президент «Норникеля» по капитальному строительству Сергей Липин отметил: «Мы не просто соединили выработку, мы создали основу для дальнейшего вскрытия запасов Октябрьского месторождения. Сейчас важно сохранить темп, чтобы в установленные сроки выйти на промышленную добычу и обеспечить загрузку обогатительных мощностей».
Сбойка соединила вентиляционно-закладочный горизонт на отметке −1550 метров с откаточным горизонтом −1750 метров. Это позволило создать единую систему вентиляции, транспорта и логистики, а также перераспределить воздушные потоки. Теперь компания получает возможность перейти к следующему этапу строительства — проходке вскрывающих выработок транспортно-доставочного горизонта на отметке −1610 метров.
По словам директора дирекции минеральных ресурсов «Норникеля» Андрея Карпузова, успех сбойки на такой глубине в пределах рассчитанной точности в условиях вечной мерзлоты и сложных горно-геологических условий стал возможен благодаря высочайшему профессионализму геолого-маркшейдерских служб компании.
Завершение сбойки РВ-3 решает масштабные геологические задачи. Это открывает новые перспективы для дальнейшего освоения месторождений. На новом участке будет проведена доразведка рудного тела. Специалистам предстоит уточнить условия залегания богатых руд Октябрьского месторождения, подсчитать запасы. Полученные данные лягут в основу проектных решений для дальнейшего освоения Талнахского и Октябрьского месторождений в границах шахты «Глубокая».
До 2029 года в ходе капитального строительства с нового горизонта запланирована выдача 680 000 тонн попутной руды.
«Сбойка РВ-3 — это, по сути, ключ ко всему транспортно-доставочному горизонту. Два года мы шли к этому событию, и сегодня мы получили возможность перераспределить вентиляционные потоки, что критически важно для безопасной проходки следующих выработок. Теперь перед нами стоит новая задача — строительство вскрывающих выработок горизонта −1610 метров. Это следующий большой этап, который приближает нас к запуску шахты на полную мощность», — отметил руководитель дирекции по развитию рудника «Скалистый» Сергей Сыркин.
Напомним, шахта «Глубокая» рудника «Скалистый» — уникальный для мировой горнорудной отрасли объект. Это самая глубокая шахта в Евразии, глубина её стволов превышает 2050 метров, именно здесь сосредоточены богатые руды Октябрьского и Талнахского месторождений, залегающие на предельных глубинах. Проект входит в число стратегических для «Норникеля», он обеспечивает доступ к богатым рудам и поддерживает сырьевую базу компании на десятилетия вперед. После выхода на полную мощность в 2033 г. ежегодная добыча составит 2,2 млн тонн руды. Работы ведутся в уникальных горно-геологических условиях, температура массива достигает 50 , что требует специальных систем охлаждения. На этапе строительства и эксплуатации будет создано более 3000 рабочих мест.
Стоит добавить, что решения, которые применяются при разработке шахты «Глубокая», уникальны и не имеют аналогов в России и Евразии.