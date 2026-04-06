На руднике «Скалистый» создана основа для дальнейшего вскрытия запасов Октябрьского месторождения

Напомним, шахта «Глубокая» рудника «Скалистый» — уникальный для мировой горнорудной отрасли объект. Это самая глубокая шахта в Евразии, глубина её стволов превышает 2050 метров, именно здесь сосредоточены богатые руды Октябрьского и Талнахского месторождений, залегающие на предельных глубинах. Проект входит в число стратегических для «Норникеля», он обеспечивает доступ к богатым рудам и поддерживает сырьевую базу компании на десятилетия вперед. После выхода на полную мощность в 2033 г. ежегодная добыча составит 2,2 млн тонн руды. Работы ведутся в уникальных горно-геологических условиях, температура массива достигает 50 , что требует специальных систем охлаждения. На этапе строительства и эксплуатации будет создано более 3000 рабочих мест.