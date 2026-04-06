Экс-владельцы «Арианта» просят отменить национализацию по новым обстоятельствам

Также Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу ООО «Группа компаний “Ариант”» по делу об обращении организаций холдинга в собственность государства. Заявитель настаивал на том, что его конституционные права нарушены, так как суды, выносившие решение о национализации, не применили сроки исковой давности. Но КС решил, что эти вопросы не относятся к его компетенции.