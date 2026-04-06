Экс-владельцы «Арианта» просят отменить национализацию по новым обстоятельствам

Сообщается, что 1 апреля 2026 года от общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний “Ариант”» поступило заявление о пересмотре решения Арбитражного суда Челябинской области от 5 апреля 2024-го по вновь открывшимся обстоятельствам.
«Вопрос о принятии заявления к производству и о назначении заседания решится судьей в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом РФ», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, в апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд рублей с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы изъяты 100% долей организаций, входивших в группу компаний «Ариант», — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» (Челябинская область) и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).
Позже владельцем 100% уставного капитала четырех бывших компаний ГК «Ариант» стала структура Россельхозбанка — московское ООО «Капитал».
В июне 2024 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Челябинской области оставил без изменения, апелляционные жалобы Антиповых, Аристовых, Кретовых акционерного общества «Компания “Эталон”», общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний “Ариант”» — без удовлетворения.
В январе 2025 года аналогичное решение принял Арбитражный суд Уральского округа. Определением Верховного суда Российской Федерации от 6 мая 2025-го в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано.
Также Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу ООО «Группа компаний “Ариант”» по делу об обращении организаций холдинга в собственность государства. Заявитель настаивал на том, что его конституционные права нарушены, так как суды, выносившие решение о национализации, не применили сроки исковой давности. Но КС решил, что эти вопросы не относятся к его компетенции.