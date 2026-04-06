Волгоградцы совершили 1,9 млн покупок с помощью биометрии

Жители региона стали чаще расплачиваться за товары и услуги с помощью альтернативных способов оплаты. В 2025 году по QR-коду было оплачено покупок на сумму 62,4 млрд рублей. Количество таких операций выросло более чем в 1,5 раза. С использованием биометрии совершено 1,9 млн покупок, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовали в волгоградском отделении Банка России.