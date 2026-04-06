В марте инфляция в Казахстане замедлилась до 11% — ЕАБР

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор экономик стран ЕАЭС.
Аналитики банка отмечают замедление инфляции в Казахстане до 11% в марте 2026 года, после 11,7% в феврале.
«Это минимум с сентября 2025 г. и признак устойчивого нисходящего тренда на фоне сохранения базовой ставки на уровне 18%. Рост цен замедлился, прежде всего, в продовольственном сегменте — до 11,7% г/г с 12,7% г/г месяцем ранее, а также в платных услугах — до 10,0% г/г после 10,8%», — сообщает ЕАБР.
Инфляция на непродовольственные товары также снизилась до 11,3% благодаря крепкому курсу тенге. Эксперты ожидают инфляцию на уровне 9,7% к концу года.
А вот в Армении инфляция составила 4,5% в марте, после 4,3% в феврале. Ускорение в основном связано с ростом цен на продовольствие, отметили аналитики.
«Инфляция в сегменте услуг и непродовольственных товаров стабилизировалась — до 2,6% г/г и 0,9% г/г соответственно. Ожидаем, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен будет вблизи верхней границы целевого диапазона Центробанка Армении», — отмечают эксперты банка.
В России аналитики ЕАБР прогнозируют увеличение ВВП на 9,3% по итогам 2026 года. По итогам первых двух месяцев ВВП России сократился на 1,8%, основной вклад в спад вносит промышленность — выпуск сократился на 0,8% г/г из-за снижения в обрабатывающей промышленности.
«Негативное влияние также оказало сокращение объемов строительства на 14,9% г/г в январе-феврале, во многом из-за неблагоприятных погодных условий. При этом сохраняется рост потребительской активности: суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению увеличился на 1,5% г/г за январь-февраль на фоне роста реальных заработных плат на 8,6% в январе 2026 года», — сообщал ЕАБР.
Эксперты ожидают восстановление положительной динамики ВВП во II квартале 2026 года по мере роста экспортной выручки на фоне повышения мировых цен на ключевые товары.
В Беларуси снизились золотовалютные резервы, на начало апреля 2026 года они составили $15,2 млрд., снизившись на $1,1 млрд. долл. после 15 месяцев непрерывного роста.
«Основной причиной стало удешевление золота в составе резервов на 1,1 млрд долл. из-за падения цен на 11,8% за март. Коррекция была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг, что соответствует международному стандарту достаточности», — отметили эксперты.
В Кыргызстане замедлились темпы кредитования банков. Объем новых кредитов вырос на 4,1% в январе-феврале 2026-го против среднемесячного роста на 37% в 2022—2025 годы.
«Причина — сокращение кредитования торговли шестой месяц подряд: в январе-феврале объем выданных займов в сегменте был на 34,7% ниже, чем годом ранее. Дополнительное влияние оказало замедление кредитования потребительского сектора до 27% г/г против 124,3% г/г годом ранее. Это создает предпосылки для охлаждения внутреннего спроса», — сообщает ЕАБР.
При этом, инвестиционная активность останется основой роста экономики Кыргызстана, отмечают эксперты.