В Башкирии обнаружили 1,4 тонны говядины из «будущего»

Ветврач из Башкирии отправил говядину в «будущее», сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: управление Россельхознадзора по РБ

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий».

24 марта государственный ветврач, обслуживающий Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов, оформил ветеринарный сопроводительный документ (эВСД) на говядину бескостную замороженную и говяжьи кости общим весом 1399 кг — с датой выработки 24 сентября 2026 года.

«Такое искажение данных о сроках производства создаёт риски для безопасности продукции и подрывает доверие к системе контроля», — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.