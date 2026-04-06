Маркировать БАДы и ювелирные изделия хотят начать в Казахстане

В Казахстане на публичное обсуждение вынесен приказ министра торговли и интеграции об обязательной маркировке некоторых товаров, передает NUR.KZ со ссылкой на «Открытые НПА».

Источник: Nur.kz

На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа

На портале «Открытые НПА» размещен проект приказа министра торговли и интеграции. Документ носит название «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения».

Цель проекта

Проект направлен на внедрение маркировки для следующих категорий товаров:

  • Биологические активные добавки.

  • Ювелирные изделия.

  • Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Средства идентификации будут использоваться для маркировки этих товаров.

Обоснование

В пояснительной записке к проекту отмечается, что обязательная маркировка этих товаров является приоритетным направлением. Реализация данного проекта позволит достичь следующих целей:

  • Сократить объемы нелегального оборота.

  • Повысить собираемость налогов.

  • Создать равные конкурентные условия на рынке.

Публичное обсуждение

Проект вынесен на публичное обсуждение до 20 апреля. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и высказать свои замечания и предложения.