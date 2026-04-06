Маркировать БАДы и ювелирные изделия хотят начать в Казахстане

На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа
На портале «Открытые НПА» размещен проект приказа министра торговли и интеграции. Документ носит название «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения».
Цель проекта
Проект направлен на внедрение маркировки для следующих категорий товаров:
Биологические активные добавки.
Ювелирные изделия.
Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Средства идентификации будут использоваться для маркировки этих товаров.
Обоснование
В пояснительной записке к проекту отмечается, что обязательная маркировка этих товаров является приоритетным направлением. Реализация данного проекта позволит достичь следующих целей:
Сократить объемы нелегального оборота.
Повысить собираемость налогов.
Создать равные конкурентные условия на рынке.
Публичное обсуждение
Проект вынесен на публичное обсуждение до 20 апреля. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и высказать свои замечания и предложения.