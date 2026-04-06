Альфа-Банк рассказал о преимуществах государственно-частного партнерства в Хабаровском крае

В Хабаровске прошел Амур ГЧП Форум 1.0 «Концессия — ключ к развитию Дальнего Востока» (18+). Это первая площадка ДФО, где представители власти и бизнеса обсудили практические аспекты применения механизмов концессии и государственно-частного партнёрства (ГЧП), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В текущих условиях инструмент ГЧП считается эффективным средством для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке. На мероприятии выступили представители органов власти всех субъектов ДФО, банковских структур, высших учебных заведений, предприниматели, инвесторы и эксперты. Панельные дискуссии организованы с участием Корпорации развития Дальнего Востока, Совета Федерации, ПАО «ДОМ.РФ», Группы «ВИС». Основным экспертом выступил исполнительный директор по проектам ГЧП АО «КРДВ» Алексей Токарь. Одним из ключевых партнеров мероприятия стал Альфа-Банк.
Форум начался с пленарной сессии «Концессия для регионов Дальнего Востока: потенциал, поддержка, перспективы».
— В 2026 году Альфа-Банк создал дирекцию проектов государственно-частного партнёрства. Данная история новая для Альфа-Банка с точки зрения масштаба. Небольшие ГЧП-проекты раньше уже делались, но это было всё, скажем так, локально, от случая к случаю. С нынешнего года стратегия банка — выход на большую работу, связанную с ГЧП-проектами, концессионными проектами и активное наращивание кредитного портфеля по этому направлению, — рассказал руководитель Дирекции проектов государственно-частного партнерства Альфа-Банк Александр Кижло.
Как подчеркнул спикер, на данное мероприятие Альфа-Банк приехал с целью предложить свои компетенции и услышать от государства и бизнеса, какие проекты им нужны, чтобы усилить совместную работу.
— Мы видим, как растёт рынок ГЧП. Это уже порядка триллиона рублей в год. Альфа-Банк — первый крупный частный банк, который выходит на эту площадку. Наши амбиции довольно высоки, мы за ближайшие годы хотим стать одним из лидеров среди участников рынка и уж точно среди коммерческих банков. У нас есть амбициозные планы по наращиванию объёмов проектов, портфелей, которым мы будем заниматься. У нас нет никаких стоп-факторов на виды инфраструктуры, потому что концессия ГЧП — это в любом случае инфраструктура: транспортная, социальная, образование, здоровье, туристическая, гостиничная. Мы готовы смотреть на всё, у нас компетенций хватает на все виды инфраструктуры, — отметил Александр Кижло.
В современных вызовах смысл поговорки: «время — деньги» приобретает особое звучание. Поэтому в Альфа-Банке делают ставку на скорость и гибкость при работе с клиентами. По словам финансиста, банк готов предложить клиенту свои компетенции, готов участвовать в уже существующих концессиях, поддерживая самые различные проекты.
В правительстве Хабаровского края отметили, что в регионе механизмы ГЧП и концессии уже активно используются. Так, по результатам 2025 года регион занял седьмое место в России по объему инвестиций, контрактованных через ГЧП, на сумму 206 млрд рублей. Это непосредственный результат планомерной работы правительства Хабаровского края по улучшению инвестиционного климата и укреплению позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционной среды.
Реклама. 18+ АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 Erid: 2SDnjdDTNtz.