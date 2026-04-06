Альфа-Банк рассказал о преимуществах государственно-частного партнерства в Хабаровском крае

— Мы видим, как растёт рынок ГЧП. Это уже порядка триллиона рублей в год. Альфа-Банк — первый крупный частный банк, который выходит на эту площадку. Наши амбиции довольно высоки, мы за ближайшие годы хотим стать одним из лидеров среди участников рынка и уж точно среди коммерческих банков. У нас есть амбициозные планы по наращиванию объёмов проектов, портфелей, которым мы будем заниматься. У нас нет никаких стоп-факторов на виды инфраструктуры, потому что концессия ГЧП — это в любом случае инфраструктура: транспортная, социальная, образование, здоровье, туристическая, гостиничная. Мы готовы смотреть на всё, у нас компетенций хватает на все виды инфраструктуры, — отметил Александр Кижло.