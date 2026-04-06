Что сейчас делать со вкладами: эксперты дают полезные советы

Снижение ключевой ставки и падение доходности по вкладам заставили многих волгоградцев задуматься: не пора ли забрать деньги из банков? Основатель Агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря предостерегает от поспешных решений.
«Прайм» пишет: закрывать счета, срочно искать «более выгодные» варианты или перекладываться в непонятные инструменты — типичная ошибка. Даже после снижения ставки доходность по депозитам и накопительным счетам остается на хорошем уровне, особенно если сравнивать с периодами низких ставок.
Универсальный совет — не делать резких движений. Часть средств имеет смысл держать на вкладах: это ликвидность и финансовая безопасность. Деньги на депозите доступны в любой момент. Хранить наличные дома или участвовать в сомнительных схемах с «повышенной доходностью» куда рискованнее.
Для тех, кто разбирается в рынке и готов работать на горизонте нескольких лет, банки предлагают альтернативы: инвестиционные программы, паевые фонды, золото. Их доходность сейчас достигает 15−18% годовых. Но такие инструменты не подпадают под систему страхования вкладов, требуют долгосрочного подхода (от трех лет) и при досрочном выходе могут повлечь налоговые последствия.
Не стоит также слепо следовать совету «выйти из вкладов и купить недвижимость». Высокие ипотечные ставки способны съесть потенциальную выгоду, и в итоге человек останется в минусе по сравнению с доходом от депозита.
Такие решения, подчеркивает Максим Гмыря, нужно принимать не из-за колебаний ставок, а исходя из реальной потребности.
