Директор Минского парниково-тепличного комбината Сергей Некрашевич сказал, что будет с белорусскими томатами в сезоне 2026. Подробности сообщает sb.by.
— Кроме традиционных красных томатов, предложим в этом сезоне нашим покупателям желтые и шоколадные, — заметил Некрашевич.
По его словам, был увеличен ассортимент томатов черри. Также появится новинка — черные томаты черри. Все новые сорта, уточняет директор, можно будет приобрести в фирменных магазинах Минского парниково-тепличного комбината. После изучения предпочтений покупателей, в необходимом количестве новые томаты отправят и в торговые сети.
Младший научный сотрудник лаборатории Института генетики и цитологии Национальной академии наук Елизавета Дрозд рассказала и про уникальные сорта томатов, разрабатываемые белорусскими селекционерами. К примеру, «спатканне». Данный сорт томатов отличается высокой урожайностью, стойкостью к заболеваниям и необычной окраской с фиолетовой дымкой.
— Урожайность — около 18 килограммов на квадратный метр, что на 3 килограмма выше показателей других гибридов. Сорт выделяется повышенным содержанием антиоксидантов и отличным вкусом, — уточнила сотрудник лаборатории.