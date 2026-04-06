Дешевле, чем в прошлом году: стало известно, во сколько россиянам обойдется приготовление пасхального кулича

Средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за год снизилась на 2,2% и составила 230 рублей. Как сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз», в прошлом году для выпечки требовались продукты на 235,9 рубля.
В ассоциации уточнили, что расчет проводился по рецепту, включающему 350 г муки, 170 мл молока, 2 куриных яйца, 100 г сахара, 70 г сливочного масла, 100 г сухофруктов, а также 2 яичных белка и 100 г сахара для глазури.
Средняя цена 350 г муки составила 19,7 рубля, 4 яиц — 45,5 рубля, 170 мл молока — 16,7 рубля, 200 г сахара — 14 рублей, 70 г сливочного масла — 80,1 рубля, 100 г сухофруктов — около 54,7 рубля.
Ранее священник Владислав Береговой посоветовал православным россиянам в Страстную седмицу не тратить время на выпечку куличей, а вместо этого посещать богослужения. По его словам, будет лучше, если верующие купят куличи в магазине и пойдут на службу.