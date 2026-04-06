ЕАБР посчитал, каких запасов в Беларуси хватит на 3,4 месяца

Евразийский банк развития в еженедельном макрообзоре посчитал, каких запасов в Беларуси хватит на 3,4 месяца.
Золотовалютные резервы Беларуси на начало апреля 2026 года составили 15,2 миллиарда долларов, снизившись на 1,1 миллиарда долларов после 15 месяцев непрерывного роста.
«Основной причиной стало удешевление золота в составе резервов на 1,1 млрд долларов из-за падения цен на 11,8% за март», — отметили аналитики.
Данная коррекция, добавляют специалисты, была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Однако, несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг. Это соответствует международному стандарту достаточности.
Ранее Нацбанк высказался о ситуации с валютой на руках белорусов.
