Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАБР посчитал, каких запасов в Беларуси хватит на 3,4 месяца

Источник: Комсомольская правда

Евразийский банк развития в еженедельном макрообзоре посчитал, каких запасов в Беларуси хватит на 3,4 месяца.

Золотовалютные резервы Беларуси на начало апреля 2026 года составили 15,2 миллиарда долларов, снизившись на 1,1 миллиарда долларов после 15 месяцев непрерывного роста.

«Основной причиной стало удешевление золота в составе резервов на 1,1 млрд долларов из-за падения цен на 11,8% за март», — отметили аналитики.

Данная коррекция, добавляют специалисты, была вызвана укреплением доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Однако, несмотря на снижение, резервы покрывают 3,4 месяца импорта товаров и услуг. Это соответствует международному стандарту достаточности.

Ранее Нацбанк высказался о ситуации с валютой на руках белорусов.

Тем временем МВД просит белорусов держать руль двумя руками и не парковаться в этих местах 6 апреля.

Кстати, белорусский врач сказала, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше