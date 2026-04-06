Жители Волгоградской области купили товаров на 121,7 млрд рублей

В январе-феврале 2026 года жители Волгоградской области активно совершали покупки, что привело к росту оборота розничной торговли до 121,7 миллиарда рублей. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградстат.
Наибольший прирост показали непродовольственные товары: их продали на 69,8 миллиарда рублей, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Сюда входят одежда, обувь, бытовая техника и многое другое. Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий жители купили на 51,9 миллиарда рублей, что также немного выше показателей прошлого года (на 0,5%).
Интересно, что большую часть торгового оборота — 66% — формируют крупные компании. Малый и средний бизнес, а также самозанятые граждане приносят 30,6% общего объема продаж. Рынки и ярмарки занимают скромные 3,4% от общего товарооборота.
Волгоградская область уверенно держится в Южном федеральном округе, где общая сумма розничной торговли достигла 1037,8 миллиарда рублей. Регион занимает 11,8% от этого объема. Лидерами округа, как и прежде, остаются Краснодарский край и Ростовская область, которые совокупно формируют 70% всего товарооборота ЮФО.