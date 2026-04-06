В Красноярском крае стартовала «Монетная неделя»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Монетная неделя» пройдет в крае с 6 по 18 апреля. В эти дни жители Красноярского края могут без комиссии обменять монеты на банкноты или зачислить их на счет.
В этом году площадками акции станут не только офисы банков, но и магазины федеральных и местной торговых сетей. В торговых точках мелочь будут менять на банкноты. В банках монеты можно не только обменять, но и зачислить на свой счет.
«Чеканка монет — трудоемкий и дорогостоящий процесс, изнашиваются они очень долго и могут использоваться в расчетах десятилетиями, но часто лежат без дела в коробках, мешочках, копилках. В среднем на руках у каждого россиянина по 1,5 килограмма металлических денег. Собранные во время акции монеты позволяют сократить объемы производства новых», — комментирует руководитель красноярского операционно-кассового центра Банка России Алексей Гагарин.
Красноярцы ежегодно активно участвуют в акции: в прошлой осенней «Монетной неделе» жители Красноярского края вернули в оборот более 1 млн монет на сумму 4,4 млн рублей. Всего по стране в рамках предыдущих акций за три года было собрано 215 млн штук на сумму почти 1 млрд рублей.
Полный список и адреса участников во всех регионах страны, в том числе в Красноярском крае, и интерактивная карта опубликованы на странице акции монетнаянеделя.рф.
Приносить на обмен можно монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Рекомендация для участников акции — рассортировать монеты по номиналу.
16+