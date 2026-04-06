Появился график перекрытий движения через мост по дамбе Нижегородской ГЭС

Нижегородская ГЭС обнародовала расписание временных ограничений движения по автомобильному мосту, которое будет действовать с 6 по 10 апреля. Согласно информации, размещенной на официальной странице предприятия в социальной сети ВКонтакте, перебои в движении будут происходить в ночные часы, а именно с 21:00 вечера до 3:00 утра.
Каждое перекрытие движения будет длиться не более двух часов. После каждой паузы для проезда откроется окно продолжительностью в 30 минут.
Водителям рекомендуется принять во внимание эти данные при составлении своих планов поездок и заблаговременно разработать альтернативные маршруты.
Стоит напомнить, что с 2023 года на мосту, являющемся частью дамбы, начался полномасштабный ремонт транспортной сети. В период проведения строительных работ было организовано реверсивное движение, а для управления транспортными потоками установлен светофор. Помимо этого, на дамбе был введен в эксплуатацию новый пункт контроля весогабаритных параметров для грузового транспорта.
