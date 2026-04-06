Татарстан входит в топ-10 регионов России по молочному животноводству

По итогам 2025 года в республике произведено 2,37 млн тонн молока.

Согласно данным Национального союза производителей молока «Союзмолоко», это составляет около 7% общероссийского объема по всем категориям хозяйств.

За этими цифрами стоит многолетняя планомерная работа. Раис Татарстана Рустам Минниханов еще в 2013 году назвал молочное животноводство стратегическим направлением для республики. По его словам, молоко является основным источником дохода как для крупных сельхозпредприятий, так и для личных подсобных хозяйств. В связи с этим глава региона неоднократно подчеркивал необходимость выстроить работу таким образом, чтобы молочное животноводство оставалось в числе приоритетов.

