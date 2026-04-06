Уфимская компания УЗНО попала в санкционные списки Украины

ООО «Уральский завод нестандартного оборудования» зарегистрировано в Уфе в январе 2015 года. Предприятие занимается производством «прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 117 млн руб., чистая прибыль — 422 тыс. руб. Последний госконтракт, сведения о котором есть в открытых источниках, компания заключила в декабре 2018 года за 208,2 тыс. руб. с ФГУП «Горно-химический комбинат» (Железногорск) на изготовление и поставку «нестандартизированных ножей».