Беларусь стала главным покупателем российских шампиньонов

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 9,4 тысячи тонн свежих шампиньонов на 10,5 миллиона долларов США. В 2024 году объем поставок составил около 8 тысяч тонн почти на 7,4 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экспорт шампиньонов обновил исторический максимум как в весе, так и в деньгах. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году и составлял около 7,9 тысячи тонн на 9,2 миллиона долларов.
Крупнейшими импортерами в денежном выражении стали Беларусь (примерно 6,5 миллиона долларов), Казахстан (около 1,7 миллиона), Грузия (более 600 тысяч), Узбекистан (более 600 тысяч) и Кыргызстан (около 550 тысяч долларов).
Всего за минувший год Россия экспортировала шампиньоны более чем в 45 стран мира.
Ранее сообщалось, что Беларусь входит в лидеры по импорту целого ряда продуктов питания из России: например, по печеньям и вафлям, рыбным консервам, майонезу, огурцам и другим.