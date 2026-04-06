Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь стала главным покупателем российских шампиньонов

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Экспорт шампиньонов из России в прошлом году вырос на 42% и составил 10,5 миллиона долларов, такие данные привел Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

Источник: Sputnik.by

«Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала более 9,4 тысячи тонн свежих шампиньонов на 10,5 миллиона долларов США. В 2024 году объем поставок составил около 8 тысяч тонн почти на 7,4 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт шампиньонов обновил исторический максимум как в весе, так и в деньгах. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2022 году и составлял около 7,9 тысячи тонн на 9,2 миллиона долларов.

Крупнейшими импортерами в денежном выражении стали Беларусь (примерно 6,5 миллиона долларов), Казахстан (около 1,7 миллиона), Грузия (более 600 тысяч), Узбекистан (более 600 тысяч) и Кыргызстан (около 550 тысяч долларов).

Всего за минувший год Россия экспортировала шампиньоны более чем в 45 стран мира.

Ранее сообщалось, что Беларусь входит в лидеры по импорту целого ряда продуктов питания из России: например, по печеньям и вафлям, рыбным консервам, майонезу, огурцам и другим.

