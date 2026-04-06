Водители пожаловались на затопленные дороги на улице Ухтомского в Нижнем

Дороги по улице Ухтомского в Нижнем Новгороде затопило. Об этом рассказали в «Кстати…» со ссылкой на жалобы водителей.
Местные водители опубликовали видео обычной поездки по улице Ухтомского. На видеозаписи видно, как автомобилям и большегрузам приходится проезжать затопленные водой дороги. Асфальт размывает, а колеса автомобилей практически полностью погружены в воду.
Напомним, что 40 придомовых территорий затопило в Нижегородской области из-за паводка. Также в настоящее время под особым наблюдением находятся шесть низководных мостов, один участок автомобильной дороги. Из-за паводка приходится закрывать мосты.
Ранее нижегородцам предложили помочь жителям Дагестана, пострадавшим в паводок.