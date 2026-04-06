Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кунгурский хлебокомбинат» отчитался об убытках в 4,6 млн рублей

Выручка предприятия в 2025 году составила около 31 млн рублей.

Несмотря на рост выручки, АО «Кунгурский хлебокомбинат» зафиксировало увеличение чистого убытка по итогам 2025 года, это следует из бухгалтерского отчета компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Так, за прошедший год выручка увеличилась и достигла 30,7 млн рублей по сравнению с 27,4 млн в 2024 году. Вместе с тем чистый убыток производства вырос более чем втрое: с 1,4 млн до 4,6 млн рублей за аналогичный период.

Кунгурский хлебокомбинат в Пермском крае был основан в 1934 году. Сегодня предприятие производит не только хлеб, но и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные. Ежедневно с конвейеров сходит и реализуется около 33 тонн продукции.

Напомним, в 2025 году увеличилась годовая выручка ООО «Куединский Мясокомбинат». Она составила 4,27 млрд рублей, на 14% превышает показатель 2024 года.