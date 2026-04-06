«Кунгурский хлебокомбинат» отчитался об убытках в 4,6 млн рублей

Несмотря на рост выручки, АО «Кунгурский хлебокомбинат» зафиксировало увеличение чистого убытка по итогам 2025 года, это следует из бухгалтерского отчета компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Так, за прошедший год выручка увеличилась и достигла 30,7 млн рублей по сравнению с 27,4 млн в 2024 году. Вместе с тем чистый убыток производства вырос более чем втрое: с 1,4 млн до 4,6 млн рублей за аналогичный период.
Кунгурский хлебокомбинат в Пермском крае был основан в 1934 году. Сегодня предприятие производит не только хлеб, но и мучные кондитерские изделия, торты и пирожные. Ежедневно с конвейеров сходит и реализуется около 33 тонн продукции.
