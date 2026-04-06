Земля как ресурс влияния: как Казахстан превращает аграрный потенциал в глобальное преимущество

Казахстан в глобальной аграрной системе: потенциал и перспективы
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Казахстан занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, уступая лишь Китаю, США, Австралии, Бразилии и России. В расчёт включены не только пахотные земли, но и обширные пастбища, что определяет специфику аграрной модели страны.
В отличие от ряда стран, специализирующихся на отдельных культурах (например, США на кукурузе, Бразилия на сое и сахарном тростнике, Австралия на пшенице), Казахстан традиционно ориентирован на производство зерновых, прежде всего пшеницы и ячменя. Однако в последние годы аграрная политика страны меняется: Казахстан сокращает площади под пшеницу и делает ставку на более рентабельные направления — масличные и кормовые культуры, а также диверсификацию производства. Общая посевная площадь составляет порядка 23,8 млн гектаров.
О возможностях реализации этого потенциала и месте Казахстана в глобальной продовольственной системе рассказал венгерский экономист и политолог, старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений и торговли, профессор Ласло Васа.
—-
Интервью с профессором Ласло Васой
— Профессор Ласло, Казахстан входит в топ-6 стран мира по площади сельскохозяйственных угодий. Как Вы оцениваете это достижение с точки зрения стратегического потенциала?
Позиции Казахстана в мировой аграрной системе действительно носят стратегический характер. Однако их значение определяется не только масштабом земельных ресурсов, но и способностью превращать этот потенциал в стабильное производство, добавленную стоимость и экспортную продукцию.
Сегодня, в условиях, когда продовольственная безопасность становится важнейшим геополитическим фактором, наличие обширных земель — это долгосрочный ресурс влияния. Но сама по себе площадь не гарантирует аграрной мощи.
Казахстан обладает фундаментальной базой, позволяющей ему стать крупным и устойчивым поставщиком продовольствия, особенно в Евразии, на Ближнем Востоке и в Азии. При эффективном управлении этот ресурс даёт стране структурное преимущество, которым обладают немногие государства.
— Можно ли говорить о формировании уникальной аграрной модели Казахстана, учитывая значительную долю пастбищ?
Да, Казахстан всё больше формирует собственную, отличительную модель сельского хозяйства, сочетающую традиции степного животноводства с современными агротехнологиями.
В отличие от стран, ориентированных на интенсивное растениеводство, Казахстан располагает обширными степными экосистемами, идеально подходящими для пастбищного животноводства. Это создаёт основу для гибридной модели: традиционное экстенсивное выпасное хозяйство сочетается с современными решениями — генетическим улучшением, цифровым управлением пастбищами, ветеринарными системами и системой прослеживаемости продукции.
Важно, что пастбища перестают рассматриваться как «неиспользуемые» земли и становятся основой новой стратегии развития животноводства, связанной с переработкой, кормовой базой и ростом продуктивности.
Такая модель полностью соответствует современным мировым трендам. Сегодня растёт спрос на экологически устойчивую продукцию, в том числе на мясо травяного откорма, и Казахстан имеет все возможности занять эту нишу.
— Насколько курс Президента Касым-Жомарта Токаева на диверсификацию агросектора соответствует глобальным трендам?
Этот курс является своевременным и экономически обоснованным.
Глобальная аграрная экономика постепенно уходит от доминирования зерновых культур к более диверсифицированной структуре, где растёт роль масличных, кормовых и белковых культур. Это связано с увеличением спроса на растительные масла, животноводческую продукцию и переработанные продукты питания.
Казахстан, в первую очередь в лице Президента Токаева, уже реагирует на эти изменения: сокращает площади под пшеницу и увеличивает производство более маржинальных культур. Это позволяет не только снизить зависимость от волатильных цен на зерно, но и продвинуться вверх по цепочке создания стоимости.
Таким образом, диверсификация постепенно трансформирует Казахстан из экспортёра сырья в более комплексного агропромышленного игрока.
Насколько важен переход от количественного роста к эффективности?
Этот переход является критически важным. Казахстан доказал, что обладает значительными земельными ресурсами, но следующий этап — обеспечить стабильную и устойчивую отдачу от этих ресурсов.
Ключевым фактором становится эффективность: урожайность, использование ресурсов, логистика, добавленная стоимость. Без этого изобильные земли могут превратиться в слабость, что приведёт к низкой производительности и уязвимости к внешним шокам.
Фокус на рентабельности и эффективности означает, что Казахстан выстраивает сельское хозяйство с учётом современных экономических реалий, где конкурентоспособность определяется качеством управления, а не масштабом.
Как Вы оцениваете текущую трансформацию аграрной политики Казахстана?
Вектор трансформации выбран правильно и становится всё более необходимым. Снижение зависимости от цен на зерно — рациональный ответ на нестабильность мировых рынков. Климатические изменения создают новые ограничения: засухи, дефицит воды, температурные колебания.
Диверсификация, улучшение управления водными ресурсами и повышение устойчивости сельского хозяйства становятся не опцией, а необходимостью. Казахстан постепенно переходит к более устойчивой модели, ориентированной на разнообразие культур, водосберегающие технологии и снижение климатических рисков.
Главный вызов — реализация: важно, чтобы стратегические решения доходили до фермерских хозяйств, включая внедрение технологий, развитие ирригации, управление рисками.
Какую роль играет Президент Касым-Жомарт Токаев в модернизации агросектора?
Президент Токаев — ключевой политический драйвер модернизации сельского хозяйства. Его подход включает развитие цифровизации, углубление переработки, обновление техники, развитие животноводства и формирование современной аграрной экономики.
Речь идёт о последовательной стратегии, а не краткосрочных мерах. Акцент на технологическом обновлении, прозрачности субсидий, расширении доступа к финансированию и институциональном контроле свидетельствует о глубоком понимании структурных проблем отрасли.
Это долгосрочный курс, направленный на превращение сельского хозяйства в продуктивный, экспортно ориентированный и устойчивый сектор экономики.
Может ли Казахстан стать одним из ключевых игроков глобального продовольственного рынка?
У Казахстана есть все предпосылки для усиления роли на мировом продовольственном рынке. Однако его будущее положение будет определяться не только объёмами производства зерна, но и способностью к диверсификации, созданию добавленной стоимости и интеграции в глобальные цепочки поставок.
Если реформы в сферах переработки, логистики, животноводства и адаптации к климату будут продолжены, Казахстан может стать важным аграрным хабом Евразии. Речь идёт не только о зерне, но и о поставках мяса, кормов, масличных культур и переработанной продукции.
Главный вопрос — логистика: как эффективно доставить продукцию на мировые рынки в условиях меняющейся геополитики и транспортных ограничений.