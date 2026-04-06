Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 застройщикам приостановили лицензии в Алматинской области

Конаев. 6 апреля. КазТАГ — 13 застройщикам приостановили лицензии в Алматинской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Reuters

«По актам надзора к ответственности привлечены 25 должностных и семи юридических лиц, приостановили действия лицензии первой категории 13 застройщиков, у двоих отозваны разрешительные документы. В трех многоквартирных жилых комплексах предотвращено незаконное привлечение средств дольщиков», — сообщили в прокуратуре в понедельник.

По данным ведомства, приговором суда к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет за мошенничество осуждены пять человек.

«Прокуратурой Алматинской области на постоянной основе проводится мониторинг в целях принятия упреждающих мер на ранней стадии незаконно возводимых объектов», — говорится в сообщении.