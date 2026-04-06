13 застройщикам приостановили лицензии в Алматинской области

«По актам надзора к ответственности привлечены 25 должностных и семи юридических лиц, приостановили действия лицензии первой категории 13 застройщиков, у двоих отозваны разрешительные документы. В трех многоквартирных жилых комплексах предотвращено незаконное привлечение средств дольщиков», — сообщили в прокуратуре в понедельник.
По данным ведомства, приговором суда к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет за мошенничество осуждены пять человек.
«Прокуратурой Алматинской области на постоянной основе проводится мониторинг в целях принятия упреждающих мер на ранней стадии незаконно возводимых объектов», — говорится в сообщении.