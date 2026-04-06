Расходы взлетели на 30−50%: фермеры в России просят отменить маркировку молочки

«Известия»: Фермеры в России просят отменить маркировку молочной продукции.

Источник: Комсомольская правда

Российские сельхозпроизводители вынуждены прекращать деятельность из-за роста расходов на обязательную маркировку в системе «Честный знак». Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой отменить маркировку молочной продукции, сообщают «Известия».

В обращении отмечается, что за полтора года действия системы реализовались риски, о которых фермеры предупреждали заранее. Особенно тяжело приходится в приграничных и отдаленных районах, где нет устойчивого интернета — продукцию невозможно легально ввести в оборот, она портится, а хозяйства простаивают.

Кроме того, фермеры указывают на резкий рост расходов. Предприятия вынуждены нанимать дополнительный персонал, покупать принтеры, сканеры и ПО, оплачивать криптозащиту и членские взносы. В итоге себестоимость выросла на 30−50%, а в ряде случаев рентабельность упала до нуля. При этом сама система, как отмечают производители, проверяет лишь перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.

С 1 марта 2026 года в России стала обязательной маркировка мяса и колбасных изделий в системе «Честный знак».