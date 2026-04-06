Банк «Центр-инвест» признан ключевым партнёром донского АПК

В 2025 году донские сельхозпроизводители привлекли 38,2 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, предназначенных для проведения сезонных полевых работ. Из этой суммы 9,3 млрд рублей было выдано банком «Центр-инвест». Таким образом, практически каждый четвертый рубль, полученный аграриями региона по льготной программе, был предоставлен банком. При этом доля просрочки в банке «Центр-инвест» — менее 1% от общего кредитного портфеля.