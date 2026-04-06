Банк «Центр-инвест» признан ключевым партнёром донского АПК

По итогам 2025 года банк «Центр-инвест» подтвердил статус ключевого партнера агропромышленного комплекса Ростовской области. На долю кредитной организации пришлось 24,4% от общего объема льготных краткосрочных кредитов, выданных сельхозпроизводителям региона в рамках госпрограмм Минсельхоза.
В 2025 году донские сельхозпроизводители привлекли 38,2 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, предназначенных для проведения сезонных полевых работ. Из этой суммы 9,3 млрд рублей было выдано банком «Центр-инвест». Таким образом, практически каждый четвертый рубль, полученный аграриями региона по льготной программе, был предоставлен банком. При этом доля просрочки в банке «Центр-инвест» — менее 1% от общего кредитного портфеля.
Активная поддержка предприятий АПК традиционно является частью стратегии устойчивого развития банка «Центр-инвест» и приоритетным направлением инвестиций в реальный сектор экономики. Кредитный портфель юридических лиц банка составляет 45 млрд рублей, из них более 50% — это кредиты предприятий сельского хозяйства.
Банк «Центр-инвест» обладает значительным опытом кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли и является одним из самых активных уполномоченных банков, работающих в рамках механизмов льготного кредитования, поддерживаемых Министерством сельского хозяйства РФ.
