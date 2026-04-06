Еще один ресторан в центре Волгограда закрылся из-за экономической ситуации

В Волгограде один за одним закрываются заведения из-за финансовых трудностей.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Волгограда закрылся ресторан, проработавший всего полгода. О приостановке работы из-за «непростой экономической ситуации в стране» решила команда заведения The Щи на улице Пархоменко. Открылось оно только в октябре, и уже с 6 апреля попрощалось с гостями. Однако руководство ресторана намерено попробовать открыться снова после того, как переосмыслят происходящее и пересмотрят формат и меню.

— Очень скоро мы вернёмся с обновлённой атмосферой, интересными блюдами и свежими идеями, — надеются управляющие рестораном. Заведениям, да и многим другим компаниям в Волгограде в последнее время приходится постоянно что-то придумывать, чтобы удержаться на плаву.

Напомним, в прошлом месяце в Волгограде закрылся ресторан «Занзибар», а владелец БлинБери Евгений Купко закрыл сеть блинных в Дубае.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше