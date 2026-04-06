В Енисейском речном пароходстве выбрали лучшего судового повара

Открывая мероприятие, генеральный директор Енисейского речного пароходства Андрей Вискунов отметил, что конкурсы профессионального мастерства проводятся на постоянной основе, но конкурс коков — особенный. Основная его цель — популяризация профессии судового повара. «И на реке, и на море это самая сложная профессия, — сказал Андрей Вискунов. — Если у моряков или речников, у плавсостава, мотористов есть возможность отдохнуть между вахтами, то у повара такой возможности нет. Надо накормить и завтраком, и обедом, и ужином. И от того, как это делает повар, зависит настроение всего экипажа».