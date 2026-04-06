В Енисейском речном пароходстве выбрали лучшего судового повара

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске во второй раз прошел конкурс лучших судовых поваров ЕРП. В этом году он приобрел особенный статус в связи с 95-летним юбилеем Енисейского речного пароходства — стратегически важного элемента экономики Красноярского края и значимой части логистического комплекса «Норникеля».
Открывая мероприятие, генеральный директор Енисейского речного пароходства Андрей Вискунов отметил, что конкурсы профессионального мастерства проводятся на постоянной основе, но конкурс коков — особенный. Основная его цель — популяризация профессии судового повара. «И на реке, и на море это самая сложная профессия, — сказал Андрей Вискунов. — Если у моряков или речников, у плавсостава, мотористов есть возможность отдохнуть между вахтами, то у повара такой возможности нет. Надо накормить и завтраком, и обедом, и ужином. И от того, как это делает повар, зависит настроение всего экипажа».
За звание лучшего судового повара боролись представители Лесосибирского порта, Красноярского судоремонтного центра, Подтесовской РЭБ. За 2,5 часа из предоставленного набора продуктов участники под руководством шеф-повара красноярской кулинарной студии приготовили салат, горячее блюдо и десерт. Компетентное жюри оценивало не только практические навыки, а также теоретические знания коков.
Стоит отметить, что среди женщин в конкурсе принимал участие один мужчина. Павел Степанов — сотрудник Лесосибирского речного порта.
«Мне интересно участвовать в этом конкурсе. Хочется попробовать свои силы, узнать что-то новое. В нашей профессии главное вкусно накормить, — говорит Павел. — В навигацию мы всегда готовим всего много и разного».
Практику конкурсов судовых поваров Енисейского речного пароходства возможно тиражировать и на другие предприятия компании, считает руководитель направления организации питания «Норникеля» Матвей Курманин.
«Когда я о узнал об этом конкурсе, мне показалось это очень интересным, а главное — полезным. Такую практику надо тиражировать. После Красноярска я лечу в Норильск, и мы с коллегами это обязательно обсудим, — сказал Курманин. — Может сделаем некую коллаборацию. Мы недавно открыли в Норильске после реконструкции ресторан “Полярная звезда”, и в этом формате, возможно, сделаем общий проект между Красноярском, Норильском, Мончегорском».
Жюри предстояло сделать очень сложный выбор: оценить не только качество и вкус, но и подачу, сервировку всех трех блюд.
«Важно, чтобы было вкусно, но и внешний вид немаловажен», — отметил член жюри, шеф-повар ресторанной группы Bellini Максим Усов.
Победителем конкурса лучших судовых поваров Енисейского речного пароходства стала кок теплохода «Чайка» Галина Клюева.
«В этом конкурсе принимаю участие впервые. Для меня он имеет очень большое значение. Я с 2000 года на флоте. Училась на повара-кондитера в училище. В качестве практики мне предложили сходить в навигацию, в итоге понравилось — осталась», — сказала она после победы.
Все участники и победители получили призы и награды, а обладатель первого места — также право представлять Енисейское речное пароходство на конкурсе морских и речных профессий во Владивостоке.