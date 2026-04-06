Сбер увеличил объём финансирования рынка недвижимости Сибири на 70%

Больше 4,2 млн квадратных метров жилплощади строится в Сибири при поддержке Сбера. Только в первом квартале 2026 года застройщики с помощью проектного финансирования банка сдали в эксплуатацию больше 420 тыс. квадратных метров недвижимости — на10% больше, чем годом ранее.
Также Сбер в первом квартале 2026 года заключил новых договоров на финансирование рынка недвижимости в Сибири на сумму 69 млрд рублей, что на 72% больше год к году.
Традиционным лидером на рынке жилой недвижимости в Сибири остается Новосибирская область. Здесь реализуется каждый второй проект на территории присутствия Сибирского банка Сбера. Еще почти треть жилплощади возводится в Красноярском и Алтайском регионах.
В числе крупнейших строительных проектов с участием Сбера — проект комплексного развития территории в Горно-Алтайске, крупный жилкопмлекс в Красноярске и другие объекты.
«Вместе с партнёрами — строительными компаниями — Сбер помогает преображать сибирские города, насыщая предложение на рынке недвижимости. Вместе с тем мы помогаем удовлетворять спрос сибиряков на новое жильё, реализуя как льготные ипотечные программы, так и рыночные, где также предусмотрен дисконт от банка — достаточно получать зарплату на карту Сбера», — сообщил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
