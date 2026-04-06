Путин поручил до лета завершить разработку стратегии креативной экономики

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036-го. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), опубликованном на сайте Кремля.
«С учетом ранее данных поручений завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”, — говорится в нем.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Летом прошлого года Мишустин дал поручение Минэкономразвитию подготовить и внести в правительство к середине февраля этого года Стратегию развития креативной экономики. Он тогда отмечал, что по итогам 2024 года вклад креативной экономики в ВВП превысил 4% и составил 7,5 трлн руб.
«Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности», — подчеркивал премьер.
По его словам, задача властей — «сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральной и региональной власти, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес».
По данным Минэкономразвития, вклад креативной экономики в ВВП страны в прошлом году составил 8,26 трлн руб. Доля креативного сектора в ВВП достигла 4,2%. В 2024 году этот показатель, по уточненным данным Росстата, составил 3,9%.
В 2017 году вклад креативной экономики в ВВП составлял 2,8% (2,3 трлн руб.), в 2020 году — 3,2% (3,1 трлн руб.), а в 2023 году — уже 3,8% (6 трлн руб.).
Вице-премьер Александр Новак отмечал, что эти результаты подтверждают растущую роль этого сектора в российской экономике. Президент поставил задачу увеличить этот вклад до 6% ВВП к 2030 году, говорил он. «Вместе с тем уже сегодня динамика его развития, последовательное укрепление позиций говорят о значительном потенциале сектора как одного драйверов экономического роста», — подчеркивал Новак.
По данным Росстата, в 2025 году наибольший вклад в валовую добавленную стоимость креативной экономики внесли разработка программного обеспечения — 39,29%, реклама и пиар — 15,08%, исполнительские искусства — 11,31%. Существенный вклад в ВВП также внесли архитектура и урбанистика — 6,97%, гастрономия — 6,22%, отдых и развлечения — 4,72%, медиа и СМИ — 4,4%, кино и сериалы — 3,56% и др.
Под креативным сектором подразумеваются 16 направлений: «Народные художественные промыслы и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».
