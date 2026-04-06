В новосибирскую подземку внедрят искусственный интеллект

НГУ и Новосибирский метрополитен заключили соглашение о создании системы для автоматизированного планирования работы локомотивных бригад. В основу модели лягут технологии искусственного интеллекта. По словам руководителя центра ИИ Александра Люлько, речь идёт о создании цифрового помощника, который будет анализировать множество параметров — от расписания поездов до загрузки работников, а затем предлагать оптимальные варианты распределения смен.