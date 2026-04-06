Эксперты назвали зарплаты в малых и средних населённых пунктах области

Наиболее высокая средняя зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском округе, где за вычетом НДФЛ она составила 187 тысяч рублей. Далее следуют Магаданская область (180 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (158 тысяч рублей) и Ненецкий автономный округ (151 тысяча рублей). В Камчатском крае, Якутии и Сахалинской области уровень зарплат в малых и средних городах в 2025 году был на уровне 130 тысяч рублей в каждом из регионов.