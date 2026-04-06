На Дону отремонтируют 2,4 км трассы за 62,4 млн рублей. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области. В этом году в Тацинском районе возьмутся за ремонт дороги, которая соединяет Белую Калитву, хутор Апанасовка и посёлок Тацинский. Работы пройдут за счёт нацпроекта «Инфраструктура для жизни», на ремонт выделят более 62,4 млн рублей. Речь идёт об участке протяженностью 2,4 км, который проходит через посёлок Быстрогорский. Именно по этой дороге местные жители ежедневно добираются до работы, учёбы и магазинов — она связывает несколько населённых пунктов в единую транспортную сеть. Как только погода позволит, подрядчик выйдет на объект. В плане работ — подготовка основания, укладка нового асфальта из горячих смесей, укрепление обочин и свежая разметка. Закончить всё планируют к середине осени. «Эта дорога действительно важна для жителей нескольких территорий. После ремонта поездка из Быстрогорского в Белую Калитву или Тацинский станет комфортнее и безопаснее. Мы делаем ставку на современные стандарты: ровное полотно, понятная разметка, надёжные обочины», — пояснила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова.