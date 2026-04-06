Более 8 тыс. волгоградцев воспользовались налоговыми льготами с начала года

— Для налогоплательщиков региона было проведено 57 вебинаров, организовано 55 выездов мобильных офисов. Информация о налоговых льготах публиковалась в региональных и местных СМИ, в региональном блоке официального сайта ФНС России, размещалась на интернет-сайтах администраций муниципальных образований. Всего за январь-март размещено более 500 публикаций, — сообщают в УФНС России по Волгоградской области. — В ходе информационной кампании налоговые органы обратили внимание, что заявление о льготе представляется физическими лицами в случае, если в течение 2025 года у таких лиц впервые возникли основания для использования льгот, а также на них не распространяется беззаявительный порядок, то есть они не относятся к категории пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, владельцев хозяйственных построек площадью не более 50 кв. метров.