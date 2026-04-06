Более 70 тысяч нижегородцев запретили себе брать кредиты с начала 2026 года

По данным НБКИ, подавляющее большинство нижегородцев — около 22,9 тысячи человек — установили самозапрет с помощью портала «Госуслуги». Еще 3,8 жителей области сделали это в офисах МФЦ.
Кстати, в марте число тех, кто воспользовался этим правом, выросло на 13,6% по сравнению с февралем. По этой динамике Нижегородская область заняла шестое место среди российских субъектов.
Всего же в первом квартале 2026 года установили самозапрет на кредиты и займы порядка 71,6 тысячи жителей региона.
Отметим, что по данным на 31 марта этого года уже 19,7 млн россиян имеют оформленный самозапрет на привлечение заемных средств. При этом за год 1,25 млн граждан, установивших его, в итоге предпочли потом снять запрет.
