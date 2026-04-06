Минфин пояснил новый порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС

Министерство финансов в январе внесло предложение в правительство об ограничении для физлиц вывоза золота за рубеж в слитках от 100 г. В конце марта президент Владимир Путин подписал этот указ, он начнет действовать с 1 мая. Исключением станут случаи, когда вывоз слитков осуществляется в страны ЕАЭС через пункты пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.