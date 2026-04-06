Минфин пояснил новый порядок вывоза золотых слитков в ЕАЭС

Физическим лицам для вывоза золотых слитков аффинированного (высшей очистки, 999-й пробы. — РБК) золота весом от 100 г из России в страны ЕАЭС потребуется получить разрешение в Федеральной пробирной палате, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании коллегии палаты.
В своем выступлении он обозначил задачи палаты на 2026 год. Среди них — реализация указа президента по «обелению» отдельных секторов экономики. В частности, для этого планируется установить специальный порядок вывоза золота.
«Необходимо вместе с таможенными органами отработать процедуру по вывозу золота. Люди должны понимать, что, получив разрешение в Пробирной палате, они смогут вывезти слиток без каких-либо нестыковок», — заявил Моисеев.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Одновременно власти намерены усилить контроль за вывозом драгоценных металлов за пределы таможенной территории ЕАЭС. Это связано с ростом инвестиционной привлекательности золота, пояснил Моисеев. Также необходимо уделить особое внимание подтверждению классификационных характеристик драгоценных камней и драгметаллов после их перемещения из стран объединения.
Министерство финансов в январе внесло предложение в правительство об ограничении для физлиц вывоза золота за рубеж в слитках от 100 г. В конце марта президент Владимир Путин подписал этот указ, он начнет действовать с 1 мая. Исключением станут случаи, когда вывоз слитков осуществляется в страны ЕАЭС через пункты пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.
Ограничения на вывоз золота из России обсуждались с конца 2023 года, когда Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала кратное увеличение объемов вывоза слитков золота из страны физлицами. Моисеев тогда отметил, что в борьбе с незаконным оборотом власти планируют использовать электронную маркировку для отслеживания золота.
