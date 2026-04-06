В Свердловской области объявили массовый сбор мелочи у населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля, ФедералПресс. С 6 по 18 апреля жители Среднего Урала смогут избавиться от скопившейся дома мелочи без потерь. В регионе вновь пройдет всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой банки и крупные сетевые магазины будут бесплатно принимать монеты разного достоинства, сообщает пресс-служба Уральского ГУ ЦБ РФ.

Источник: ФедералПресс / Ольга Юшкова

Компенсацию за сданные монеты могут как зачислить на банковский счет, так и выдать купюрами более крупного номинала. В уральской столице организовано почти 400 пунктов приема, а в остальных городах и районах области — еще более 800 точек.

Организаторы подчеркивают: можно приносить любую мелочь, даже если она потеряла товарный вид. Подойдут потемневшие, поцарапанные, погнутые или просверленные экземпляры. Единственное условие — монеты должны быть современными, то есть выпущенными не ранее 1997 года. Чтобы ускорить процесс, сотрудники советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу. При этом ограничений по количеству или общей сумме нет — можно сдать хоть целую копилку, хоть несколько килограммов мелочи.

С собой лучше взять паспорт — он может потребоваться для оформления операции. А вот в магазинах документы не понадобятся, процедура будет максимально простой.

Акция проводится при поддержке Банка России уже несколько лет. Только за последние три года свердловчане вернули в денежный оборот более 5 млн монет. Их общая сумма составила почти 18 миллионов рублей.