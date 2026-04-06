Нижегородцам объяснили, сколько надо хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ

Законом не установлен конкретный срок для хранения квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Однако специалисты рекомендуют сохранять их не менее трёх лет. Это связано с тем, что в течение этого периода можно обратиться в суд, если ваши права нарушены.
Как рассказали RT в пресс-службе Роскачества, в некоторых ситуациях этот срок может быть продлён. Например, если квитанции приходят в электронном виде, а оплата производится онлайн, важно сохранять электронные чеки. Для этого можно сделать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также можно распечатать банковские чеки, если это возможно.
Если управляющая компания может задним числом изменять начисления, есть риск, что она потребует доплатить за якобы возникший долг. В таких случаях платёжные документы могут стать весомым аргументом. Кроме того, при смене управляющих компаний данные о плательщиках могут быть утрачены, и новая компания может посчитать вас должником. Квитанции помогут доказать отсутствие задолженности перед предыдущей компанией.
Ещё одна ситуация, когда может понадобиться квитанция, — это подключение автоплатежа за коммунальные услуги в банке без учёта возможных изменений тарифов. Например, если размер списания увеличился, а владелец жилья этого не заметил, может образоваться долг и пени. Сохранённая история платежей поможет разобраться в сумме ежемесячных списаний и понять, почему возникла задолженность.
