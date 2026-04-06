Китай закупил пеньку в Башкирии

Предприятие Буздякского района реализовало в Китай 38 тонн пенькового волокна из стеблей конопли. Это отличное сырьё для изготовления канатов и верёвок, в том числе для нужд промышленного судоходства. Также из него делают брезент и пожарные рукава. Это самый прочный растительный материал, сохраняющий это свойство и в мокром виде. Пробы буздякского волокна проверили на соответствие фитосанитарным требованиям и отправили покупателю, проинформировали в РСХН по РБ.