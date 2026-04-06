В Пермском крае началась «Монетная неделя» по сбору и обмену мелочи

Жители Прикамья смогут обменять в банках монеты на бумажные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Пермское отделения Уральского ГУ Банка России сообщило о начале в Прикамье «Монетной неделе». Жители региона в период с 6 по 18 апреля смогут без комиссии обменять накопленные монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на банковский счет.

В Пермском крае участниками акции стали 16 банков и около 70 их отделений. Железные монеты также можно обменять в 358 розничных магазинов крупных торговых сетей.

Для обмена мелочи или зачисления суммы на счет в банке потребуется паспорт. В торговых сетях он не потребуется. К обмену принимаются любые находящиеся в обращении монеты Банка России, включая дефектные.

В прошедшую прошлой осенью «Монетную неделю» жители Прикамья обменяли монеты на общую сумму около 3 млн руб.