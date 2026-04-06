В Пермском крае началась «Монетная неделя» по сбору и обмену мелочи

Пермское отделения Уральского ГУ Банка России сообщило о начале в Прикамье «Монетной неделе». Жители региона в период с 6 по 18 апреля смогут без комиссии обменять накопленные монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на банковский счет.