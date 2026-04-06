МНС сказало, что будет с безалкогольными напитками в Беларуси с 1 мая 2026

МНС пояснило, что будет с остатками безалкогольных напитков в Беларуси с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по налогам и сборам сказали, что будет с остатками немаркированных безалкогольных напитков в Беларуси.

Ранее «Комсомолка» писала, что еще несколько товаров с обязательной маркировкой появятся в Беларуси.

Так, с 1 мая 2026 года в Беларуси вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков. При этом обязанность маркировки остатков напитков упразднят, издав соответствующий нормативно правовой акт.

Таким образом товары, которые уже есть в остатках на складах и в магазинах до 1 мая, попадут под исключение, их не будут маркировать средствами идентификации.

А вот производителям и импортерам МНС рекомендовало уже начать подготовку к новому порядку, чтобы с 1 мая без задержек осуществить переход на выпуск и ввоз маркированной продукции.

