МНС сказало, что будет с безалкогольными напитками в Беларуси с 1 мая 2026

В Министерстве по налогам и сборам сказали, что будет с остатками немаркированных безалкогольных напитков в Беларуси.
Так, с 1 мая 2026 года в Беларуси вводится обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков. При этом обязанность маркировки остатков напитков упразднят, издав соответствующий нормативно правовой акт.
Таким образом товары, которые уже есть в остатках на складах и в магазинах до 1 мая, попадут под исключение, их не будут маркировать средствами идентификации.
А вот производителям и импортерам МНС рекомендовало уже начать подготовку к новому порядку, чтобы с 1 мая без задержек осуществить переход на выпуск и ввоз маркированной продукции.
