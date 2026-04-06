35 место в рейтинге зарплат в малых городах заняла Нижегородская область

Нижегородская область вошла в первую половину общероссийского рейтинга по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Об этом сообщает РИА Новости по результатам исследования за 2025 год. Регион занял 35 строчку из 82 возможных, продемонстрировав уверенный рост доходов населения за пределами крупных мегаполисов.
Согласно статистическим данным, средняя зарплата в малых городах области достигла 69,2 тысячи рублей. За прошедший год этот показатель увеличился на 12,9%. При текущем уровне доходов жители провинции могут позволить себе 2,92 фиксированного набора товаров и услуг, что является ключевым индикатором покупательной способности в исследовании.
Аналитики также зафиксировали сохраняющийся разрыв в доходах между центром и периферией. Зарплата в малых и средних населенных пунктах Нижегородской области составляет 77,1% от уровня заработка в крупных городах региона. По этому показателю область соседствует в рейтинге с Тульской и Новосибирской областями.
