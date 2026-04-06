Беларусь готова поделиться опытом строительства АЭС с Узбекистаном

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Беларусь готова поделиться с Узбекистаном опытом в области строительства АЭС, заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с первым заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым.

Источник: Sputnik.by

Каранкевич уточнил, что в Узбекистане уже приступили к реализации национальной ядерной энергетической программы. Там будет построена интегрированная АЭС с четырьмя реакторами: двумя большой мощности и двумя — малой.

По словам вице-премьера Беларуси, узбекский проект уникален для мирового ядерного сообщества. Каранкевич отметил, что белорусская сторона готова поделиться наработками, которые были получены во время строительства БелАЭС. И первые шаги по сотрудничеству уже сделаны.

«У нас подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики на 2025 — 2027 годы», — отметил Каранкевич в видеофрагменте встречи, опубликованном в Telegram-канале правительства Беларуси.

Он также добавил, что руководство агентства «Узатом» уже посетило площадку в Островце, гости ознакомились с электростанцией.

Каранкевич подчеркнул, что белорусские специалисты могут принять участие в выполнении работ в Узбекистане, а также выразил готовность к обсуждению инициатив, которые представляют интерес для узбекской стороны.