Волгоградцам предлагают расстаться с мелочью: адреса пунктов приема

Жителям Волгоградской области предлагают вытрясти из кошельков и карманов всю ненужную мелочь. «Монетная неделя» продлится в регионе с 6 до 18 апреля.
— На «Монетной неделе» накопившиеся у горожан монеты можно обменять на бумажные деньги. При желании средства зачислят на банковский счет. Во всероссийской акции участвуют более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений по всей стране, — рассказали в пресс-службе Банка России.
В Волгограде расстаться со звенящими в карманах пятаками (как и с монетами другого номинала) можно по адресам:
Краснооктябрьский район:
— улица Правды, 4;
— улица Библиотечная, зд. 2;
— улица имени Германа Титова, д. 43А;
Дзержинский район:
— улица Ангарская, 69Б;
— улица Историческая, 175;
— поселок Гумрак, улица им. Абрамишвили, 1А;
— улица имени П. Осипенко, д. 18А, помещение 1;
Центральный район:
— улица Пархоменко, д. 1, помещение 28;
— улица имени Ткачева, зд. 16Б;
Ворошиловский район:
— улица Череповецкая, 25;
— улица Козловская, д. 15;
Советский район:
— проспект Университетский, 107;
— улица Дунайская, д. 1, кв. 1, кв. 3;
— СНТ «Гидростроитель Советский», д. 58, кв. 2;
— улица 25- летия Октября, д. 12;
— улица Туркменская, д. 19;
— улица имени маршала Василевского, д. 4А;
— улица имени гвардии сержанта Шумского, д. 3А;
Кировский район:
— переулок Балаковский, д. 1;
— улица имени Пожарского, 336;
Красноармейский район:
— бульвар Энгельса, д. 8А, кв. 1Э;
— улица 50 лет Октября, д. 350;
Осенью 2025-го волгоградцы сдали больше 240 тысяч монет на сумму 877,5 тысячи рублей. Чаще всего горожане приносили 10-рублевки — их доля составила примерно четверть от общего числа. На втором месте — мелочь номиналом 10 копеек (87 килограммов). На третьем месте — 25- рублевые монеты. Их оказалось 90 штук, тогда как весной специалисты насчитали всего 4 штуки.
