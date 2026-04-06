Волгоградцам предлагают расстаться с мелочью: адреса пунктов приема

Жителям Волгоградской области предлагают вытрясти из кошельков и карманов всю ненужную мелочь. «Монетная неделя» продлится в регионе с 6 до 18 апреля.

Жителям Волгоградской области предлагают вытрясти из кошельков и карманов всю ненужную мелочь. «Монетная неделя» продлится в регионе с 6 до 18 апреля.

— На «Монетной неделе» накопившиеся у горожан монеты можно обменять на бумажные деньги. При желании средства зачислят на банковский счет. Во всероссийской акции участвуют более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений по всей стране, — рассказали в пресс-службе Банка России.

В Волгограде расстаться со звенящими в карманах пятаками (как и с монетами другого номинала) можно по адресам:

Краснооктябрьский район:

— улица Правды, 4;

— улица Библиотечная, зд. 2;

— улица имени Германа Титова, д. 43А;

Дзержинский район:

— улица Ангарская, 69Б;

— улица Историческая, 175;

— поселок Гумрак, улица им. Абрамишвили, 1А;

— улица имени П. Осипенко, д. 18А, помещение 1;

Центральный район:

— улица Пархоменко, д. 1, помещение 28;

— улица имени Ткачева, зд. 16Б;

Ворошиловский район:

— улица Череповецкая, 25;

— улица Козловская, д. 15;

Советский район:

— проспект Университетский, 107;

— улица Дунайская, д. 1, кв. 1, кв. 3;

— СНТ «Гидростроитель Советский», д. 58, кв. 2;

— улица 25- летия Октября, д. 12;

— улица Туркменская, д. 19;

— улица имени маршала Василевского, д. 4А;

— улица имени гвардии сержанта Шумского, д. 3А;

Кировский район:

— переулок Балаковский, д. 1;

— улица имени Пожарского, 336;

Красноармейский район:

— бульвар Энгельса, д. 8А, кв. 1Э;

— улица 50 лет Октября, д. 350;

Осенью 2025-го волгоградцы сдали больше 240 тысяч монет на сумму 877,5 тысячи рублей. Чаще всего горожане приносили 10-рублевки — их доля составила примерно четверть от общего числа. На втором месте — мелочь номиналом 10 копеек (87 килограммов). На третьем месте — 25- рублевые монеты. Их оказалось 90 штук, тогда как весной специалисты насчитали всего 4 штуки.

Фото из архива V102.ru.

