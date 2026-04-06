Волгоградцам предлагают расстаться с мелочью: адреса пунктов приема

Осенью 2025-го волгоградцы сдали больше 240 тысяч монет на сумму 877,5 тысячи рублей. Чаще всего горожане приносили 10-рублевки — их доля составила примерно четверть от общего числа. На втором месте — мелочь номиналом 10 копеек (87 килограммов). На третьем месте — 25- рублевые монеты. Их оказалось 90 штук, тогда как весной специалисты насчитали всего 4 штуки.