«Что касается озимого сева, под урожай 2026 года, у нас основа посевной площади составляет клин озимой пшеницы и озимого рапса. Но в результате переувлажнения почв в прошлом году не удалось полностью реализовать планы по их севу, посеяно было только 107 000 гектаров. Лишь 66% от запланированного объёма. Кроме этого, за период трудных условий перезимовки зафиксирована ещё и незначительная гибель посевов — это 2% от посевной площади», — заявил Иванов.