«Новатэк» учредил компанию по строительству морских судов и плавучих конструкций

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. «Новатэк» выступил единственным учредителем организации, основным видом деятельности которой станет строительство морских судов и плавучих конструкций. Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно выписке из реестра, 25 марта компания зарегистрировала ООО «Северный инжиниринг» (Northern Engineering). В перечне основных видов экономической деятельности новой структуры значится «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций».
Запись в ЕГРЮЛ появилась 6 апреля.
Генеральным директором компании назначен Илья Лущиков, который также руководит проектом «Мурманск СПГ», входящим в периметр группы «Новатэк».
В качестве дополнительных видов деятельности указано «производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования», а также проведение инженерных изысканий, проектирования, управление проектами строительства.